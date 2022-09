Nel corso della serata odierna, Marvel e Disney hanno ufficialmente annunciato la data di uscita di Marvel’s Midnight Suns. Il reveal della release date è stato uno dei protagonisti del D23 Expo, uno show organizzato proprio dalla società statunitense, autrice di Topolino, con uno spezzone dedicato esclusivamente alle vecchie e nuove produzioni videoludiche.

Nel corso degli ultimi mesi, la release date di Marvel’s Midnight Suns è stata rimandata, per poter permettere al team di sviluppo di migliorare la qualità del gioco, oltre che ovviamente evitare una finestra di lancio fin troppo affollata, con colossi come God of War Ragnarok e Call of Duty in dirittura d’arrivo. Obiettivo chiaramente riuscito: il nuovo gioco ambientato nell’universo Marvel debutterà infatti nel corso del 2022, ma si allontanerà dalla finestra di lancio autunnale.

Come annunciato nel corso della serata, infatti, il nuovo gioco di Firaxis Games arriverà il 2 dicembre 2022. Si tratta di una data relativamente tranquilla, che permetterà al gioco di ritagliarsi tutto lo spazio necessario e non essere oscurato da altre uscite di peso. La data di uscita si riferisce, inoltre, alle versioni next gen del titolo, inclusa ovviamente quella PC. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che trovate subito qui in basso. Il filmato si concentra su alcune delle caratteristiche del videogioco, che si distacca terribilmente da quelli che siamo abituati a vedere, proponendo così un’esperienza di gioco decisamente diversa rispetto ad altri titoli come Marvel’s Spider-Man, Guardians of the Galaxy oppure Marvel’s Avengers. Una ventata d’aria fresca, che siamo certi verrà apprezzata da tutti coloro che cercano appunto qualcosa di diverso.

Si tratta solo uno dei tanti annunci del D23 Expo, ma sicuramente uno dei più attesi. Come al solito vi invitiamo a rimanere sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.