Contrariamente a quanto accennato fino a ora riguardo alla sua durata complessiva (si pensava, infatti, che il titolo targato Marvel sarebbe durato fra le 40 e le 60 ore), è stato confermato che Marvel’s Midnight Suns durerà, nel suo complesso, 80 ore circa. È stato proprio il suo stesso team di sviluppo a confermare ufficialmente questa cosa nel corso dell’ultimo livestream dedicato al titolo, spiegando che l’intera esperienza si sviluppa lungo 45 missioni di gioco in totale a cui dedicarsi.

Sempre nel corso della trasmissione suddetta dedicata a Marvel’s Midnight Suns, Garth DeAngelis (il franchise producer che all’epoca ufficializzò il rimando del titolo) ha sottolineato tutto l’amore all’interno dello sviluppo di questo nuovo videogioco che vuole porsi tie-in Marvel distaccandosi da tutto il resto; diverso, quindi, dai progetti precedentemente pubblicati dagli stessi sviluppatori. Alla base dell’opera c’è, almeno in base alle sue parole, tutta la passione che gli autori hanno inserito in fase creativa, nel corso della creazione dei loro personaggi.

Ricordandovi che Marvel’s Midnight Suns uscirà ufficialmente il 2 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, costruendo tutto il suo potenziale su un’esperienza prevalentemente strategica in cui ci troveremo a gestire i vari personaggi, cercando di risolvere le varie situazioni lungo il cammino studiandole a fondo. Lo studio dietro al videogioco è Firaxis, abbastanza noto nel settore e soprattutto nel filone che include questo particolare genere di videogiochi.

All’interno dell’esperienza che il titolo offrirà, i giocatori si troveranno a scegliere in un roaster di personaggi molto grande al cui interno ci sono elementi appartenenti a Midnight Suns (non tutti però), con qualche aggiunta esterna legata al gusto degli sviluppatori che hanno comunque trovato il modo di far quadrare tutto quanto. Non ci resta dunque che attendere l’uscita di Marvel’s Midnight Suns per tastare con mano le potenzialità di questo nuovo progetto.