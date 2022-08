Previsto inizialmente per l’autunno di quest’anno e più precisamente il 7 ottobre 2022, Marvel’s Midnight Suns è stato ufficialmente rimandato. L’annuncio è arrivato nel corso della serata italiana, con un rapido comunicato lanciato da Firaxis Games sul profilo Twitter ufficiale del gioco. Il titolo è stato rimandato per tutte le piattaforme.

Marvel's Midnight Suns

“Abbiamo un importante aggiornamento da condividere per quanto riguarda la data di uscita di Marvel’s Midnight Suns”, si legge nel comunicato lanciato dal team di sviluppo su Twitter. “Dopo aver discusso con i nostri sviluppatori, abbiamo deciso di rimandare il gioco per permetterci di produrre la migliore esperienza possibile per i nostri fan”. Un rinvio in piena regola, che però non nasconde nessuna nuova data di lancio: il gioco è infatti sprovvisto di una nuova release date, che difficilmente arriverà nel corso delle prossime settimane.

Quando uscirà il gioco, quindi? Il comunicato di Firaxis è decisamente chiaro: le versioni per PC, Xbox Series S, Xbox Series X e PlayStation 5 sono previste ancora per questo anno fiscale, che si conclude intorno a marzo 2023. Discorso invece diverso per le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, che arriveranno ancora più tardi. “Pubblicheremo il gioco per quei sistemi successivamente”, le parole contenute nel comunicato lanciato nella serata odierna e che potete vedere poco più in basso.

Important update from the Midnight Suns team pic.twitter.com/79yVfzpDED — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) August 8, 2022

“Sappiamo che i fan stanno attendendo impazientemente il gioco e useremo questo tempo aggiunto per assicurarci di produrre la miglior esperienza per tutti. Marvel’s Midnight Suns è probabilmente il gioco più grande che abbiamo mai realizzato e siamo davvero contenuti del supporto che ci avete dimostrato”, le parole che concludono la comunicazione. Vi aggiorneremo non appena sarà disponibile una nuova data di uscita per tutte le versioni del gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.