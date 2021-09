Marvel’s Spider-Man 2: ci crediate o no il trailer era in grafica di gioco

Il trailer di Marvel’s Spider-Man 2, presentato nel corso dell’evento Sony di giovedì scorso, ha lasciato tutti a bocca aperta. Il livello di dettaglio e di qualità, infatti, è decisamente alto. Lecito dunque pensare che si tratti di CGI (comunemente chiamata computer grafica) ma la realtà è ben distante da questa ipotesi. Tutto ciò che si muove su schermo, infatti, è stato semplicemente catturato da una console PlayStation 5. Stiamo dunque parlando di grafica di gioco e di qualità “reale” e non di una cinematica realizzata ad hoc per l’occasione.

Andiamo con ordine: nel mondo dei videogiochi esistono due tipi di trailer: il primo è quello realizzato in CGI, appunto computer grafica, una tecnica di solito usata per le cutscene o per presentare prodotti tramite scene realizzate ad hoc, che magari non saranno presenti nel prodotto finale. Il secondo invece è un filmato con scene “catturate” direttamente dalla console (o PC). E il reveal trailer di Marvel’s Spider-Man 2 fa parte del secondo scenario. Come confermato da Bryanna Lindsey, VFX artist di Insomniac Games, tutto ciò che abbiamo visto è stato registrato da PlayStation 5.

Troppo bello per essere vero? Assolutamente no. L’utente Twitter Tiger ha infatti realizzato un video confronto tra la grafica in CGI dell’espansione stand alone Miles Morales e quella del trailer di Marvel’s Spider-Man 2. E il risultato è ovviamente impressionante. Non sappiamo se per certo si tratti del primo videogioco a raggiungere la qualità grafica della computer grafica ma il lavoro di Insomniac Games è stato decisamente incredibile.

The team did a killer job. Real time VFX are difficult but I'm so proud of our whole team for pushing our quality bar. ❤️ https://t.co/9I7rgFv8f6 — Bryanna Lindsey (@glittervelocity) September 10, 2021

Marvel’s Spider-Man 2 debutterà solamente nel 2023, ovviamente in esclusiva per PlayStation 5. Insomniac Games è però anche al lavoro su Wolverine, segno che la partnership con la famosa casa di produzione continuerà ad andare avanti per molto tempo. I supereroi hanno forse trovato lo sviluppatore ideale nel mondo dei videogiochi? Sembrerebbe proprio di sì.