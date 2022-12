Uno dei giochi più attesi per PS5 è sicuramente Marvel’s Spider-Man 2. D’altronde, con il primo capitolo, Insomniac Games ci ha dimostrato quanto sia stato possibile creare un gioco basato sui supereroi davvero bello e l’annuncio del sequel non è stata una vera e propria sorpresa. In tanti si aspettavano di vedere il team di sviluppo nuovamente all’opera con licenza Marvel, soprattutto dopo l’ottimo risultato del primo capitolo. Ora, a distanza di oltre un anno da quel reveal, potremmo essere finalmente vicini a ottenere nuove informazioni in merito.

Come riportato su Reddit e su Twitter, infatti, Insomniac Games ha deciso di inserire Marvel’s Spider-Man 2 nei listini del PlayStation Store. Il gioco era assente fino a poche ore fa, segno che probabilmente il team di sviluppo si sta preparando ad annunciare qualche novità. Il community manager di Insomniac Games, inoltre, ha consigliato a tutti i fan di seguire il gioco e aggiungerlo alla propria wishlist. Marketing, sicuramente, ma probabilmente questa mossa anticipa davvero l’arrivo di qualche contenuto.

Secondo alcuni utenti di forum e social network, è molto probabile che il titolo possa ricevere a breve una release date, con tanto di apertura dei pre-order. Non sarebbe così strano: PS5 non ha vere e proprie esclusive in dirittura d’arrivo nel 2023 e sicuramente un annuncio del genere farebbe molto piacere ai giocatori PlayStation. Dal nostro punto di vista, però, è decisamente poco probabile: ragionando in maniera realistica, è molto probabile che Insomniac Games si stia in realtà preparando a pubblicare un nuovo trailer del gioco, senza però sbilanciarsi sulla data di uscita e sull’apertura dei pre-order.

Oltre al sequel del gioco dell’Uomo Ragno (che sarà un’esclusiva PS5), Insomniac Games è impegnata anche a lavorare su un nuovo gioco Marvel. Si tratta di un titolo basato sulla figura di Wolverine, che già dal primo trailer è sembrato molto più dark rispetto al precedente lavoro. Anche in questo caso, però, non sappiamo praticamente nulla ed è molto probabile che il progetto sia distante almeno un altro paio d’anni dalla sua pubblicazione.