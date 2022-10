Qualche giorno fa abbiamo assistito all’annuncio della data di lancio di Marvel’s Spider-Man Miles Morales su PC, andando a segnare definitivamente l’uscita di un’altra importante esclusiva PlayStation anche su PC. I fan dell’Uomo Ragno, però, sono ancora in attesa di scoprire di più su Marvel’s Spider-Man 2, il sequel del filone principale della saga che si è già mostrato al grande pubblico con un trailer, il quale aveva confermato la presenza nel titolo di uno dei personaggi più amati dai fan: Venom.

Oltre a quel primo trailer di Marvel’s Spider-Man 2 non abbiamo più visto altro, ed è già passato un anno da quel momento. In questi giorni, però, Insomniac Games è tornata a parlare della prossima avventura dei due Spider-Man su console PlayStation. Il tutto nasce su Twitter, dove una manciata di utenti hanno cominciato a chiedersi e a dubitare sulla finestra di lancio del nuovo titolo Marvel di Insomniac (potete acquistare il primo capitolo su Amazon). Nello specifico c’è chi si dice stranito di non aver visto ancora nulla di nuovo sul gioco dopo che all’annuncio era stato dichiarato che il titolo sarebbe uscito nel 2023.

A rispondere ai dubbi di questi appassionati è arrivata direttamente Insomianc Games, la quale ha dichiarato quanto segue: “Non preoccupatevi. Stiamo facendo buoni progressi ed il gioco è ancora previsto per il 2023. Arrivare a mostrare i giochi richiede tempo, impegno, risorse e coordinamento”. Questa comunicazione lascia presagire che le cose stanno andando bene nello sviluppo del gioco, ma per diversi motivi non abbiamo avuto ancora l’occasione di ricevere e vedere novità a tal riguardo.

Don't. We're making good progress and it's still slated for 2023. Showing games takes time, effort, resources, and coordination. — Insomniac Games (@insomniacgames) October 17, 2022

Con questi recenti post pubblicati su Twitter non viene fatto altro che confermare che, almeno per il momento, Marvel’s Spider-Man 2, ufficialmente, è ancora atteso per il 2023. Non sappiamo, però, come e quanto le cose potranno cambiare, come non sappiamo in che periodo il gioco potrà mostrarsi nuovamente e in che modo lo farà.