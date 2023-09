Dopo essere volati a Londra, ed esserci immersi nella splendida cornice dei Proton Studios addobbati nello stile delle più iconiche location presenti in Marvel’s Spider-Man 2, abbiamo avuto l’opportunità di spendere un po’ di tempo con alcuni membri del team di Insomniac, addentare un paio di Hot Dog e, soprattutto, intervistare Mike Fitzgerald, Director of Core Technology presso Insomniac Games.

L’intervista con Mike Fitzgerald, però, è arrivata dopo aver scambiato due parole con Bryan Intihar, Creative Director di Insomniac Games, in merito ad alcuni aspetti del gioco, che abbiamo analizzato nella nostra recente prova, e dopo aver condiviso, informalmente, alcuni dei momenti preferiti della lunga vita cartacea del tessiragnatele, con la Senior Art Director di Marvel’s Spider-Man 2: Jacinda Chew.

Con Mike Fitzgerald, però, abbiamo avuto modo di parlare più a lungo e con toni maggiormente professionali, potendo spaziare su diversi argomenti che coinvolgessero direttamente gli aspetti tecnici inerenti a Marvel’s Spider-Man 2, scoprendo quanto lavoro ci sia stato dietro a questo progetto e, in particolar modo, dietro alla realizzazione di New York City.

Non ci siamo limitati solamente alla realizzazione di New York City, o alle novità introdotte in Marvel’s Spider-Man 2, ma abbiamo approfittato della gentilezza di Mike Fitzgerald per capire come sia lavorare a Insmoniac e quante persone siano necessarie, per realizzare cinque giochi (ok, uno è una remastered) in cinque anni.

Già che c’eravamo abbiamo voluto anche scoprire qualcosa in più in merito a quali sfide lo studio abbia dovuto affrontare nel realizzare questo ambizioso sequel, oltre che voler sapere come fosse, per il team, vivere quella giornata in prima linea, vedendo decine e decine di giocatori che provavano la loro ultima creazione.

Insomma, in poco meno di quindici minuti, abbiamo cercato di carpire quante più informazioni, dietro le quinte, possibili in merito a Marvel’s Spider-Man 2 cercando di offrirvi quante più informazioni possibili in merito a questo imponente sequel in arrivo il prossimo 20 ottobre.