Dopo il gameplay rilasciato qualche mese fa, ecco finalmente il tanto atteso story trailer che vede un bel po’ di personaggi a schermo, offrendoci al contempo qualche nuovo spunto in più per quanto riguarda la trama del gioco in arrivo il prossimo 20 ottobre in esclusiva per PlayStation 5.

Questa volta vestiremo i panni sia di Peter Parker che di Miles Morales, in un’avventura che vedrà alternarsi i due Spider-Man tra i quartieri di New York, intenti a salvare la città da Kraven e anche da uno degli antagonisti più celebri di sempre, Venom.

Oltre a offrire una veste grafica rinnovata, il titolo promette nuove abilità, nuove meccaniche e una mappa di gioco ancora più grande. Aspettiamoci come sempre la qualità di Insomniac e soprattutto una longevità abbastanza elevata.

Vi ricordiamo che il primo Marvel’s Spider-Man è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e su PC, qualora aveste intenzione di recuperarlo. Allora, che cosa ve ne pare di questo bellissimo trailer? Vi sta spingendo al pre-ordine del titolo?