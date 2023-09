Siete in trepidante attesa di poter mettere le mani sul nuovissimo Marvel’s Spider-Man 2 e volete cogliere l’occasione per acquistare la magnifica console a tema? In tal caso sarete felici di sapere che su eBay non solo è disponibile il bundle in uscita domani (i cui preorder sono stati aperti ormai mesi fa), ma che grazie al coupon SETTEMBRE2023 potrete acquistarlo al prezzo più basso di sempre!

Inserendo il codice al momento del pagamento, infatti, potrete risparmiare ben 65,80€, spendendo solamente 592,19€ per il bundle con PS5 e DualSense a tema Marvel’s Spider-Man 2 e, ovviamente, il gioco in edizione digitale. Vi consigliamo, però, di approfittarne subito, dato che il coupon sarà valido solo fino al 28 settembre!

Bundle PS5 Marvel’s Spider-Man 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Ovviamente, il bundle dedicato a Spider-Man 2 è principalmente indirizzato a coloro che hanno giocato e apprezzato il primo capitolo della serie e che, dunque, non vedono l’ora di tornare nei panni di Peter Parker. La console e il DualSense sono stati prodotti in tiratura super limitata, per cui sono rivolti a chi desidera avere dei veri e propri pezzi da collezione, a prescindere che decidiate di utilizzarli effettivamente o, come spesso capita, di tenerli come cimeli sigillati.

In ogni caso, Spider-Man 2 si prospetta essere, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima, un videogioco action open world di tutto rispetto, per cui vi piacerà sicuramente se siete fan dei titoli simili, i quali ormai sono diventati dei punti di riferimento per PlayStation. Potrete, infatti, scorrazzare liberamente per le strade di New York, alternando tra Peter Parker e Miles Morales e sfruttando tantissime abilità uniche per sconfiggere villain del calibro di Venom.

Ciò detto, torniamo a parlare del prezzo, che è un fattore decisamente interessante: grazie allo sconto di eBay, come vi abbiamo accennato, potrete spendere solamente 592,19€ per il bundle, ovvero quasi 60,00€ in meno rispetto al prezzo di listino di 659,98€. Essendo ancora in preorder (la data di uscita ufficiale è domani, 26 settembre), non ci sono mai stati sconti o mutamenti di prezzo, per cui si tratta della prima occasione per poter risparmiare.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

NB: Vi ricordiamo di inserire il coupon “SETTEMBRE2023” prima di procedere al pagamento per risparmiare il 10%.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!