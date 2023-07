Questa mattina sono partiti i pre-ordini per quanto riguarda il controller DualSense, la PS5 in tiratura limitata e le cover limitate di Marvel’s Spider-Man 2. In realtà non abbiamo nemmeno fatto in tempo a pubblicare la notizia che i bagarini sono subito partiti all’azione, acquistando numerose cover per rivenderle a prezzi senza senso.

I know it's been a while, scalpers, but today may be your time to shine. pic.twitter.com/uUinMsafoW — Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 28, 2023

A notarlo sono stati gli utenti stessi, che per pura curiosità sono andati a verificare sui classici siti web e in effetti, come potete vedere qua sotto, molti hanno già deciso di mettere in vendita le cover PS5 con cifre che viaggiano tra 167 e i 200 dollari. Se considerate che il prezzo ufficiale di queste parti “estetiche” è di 65 euro, fate presto a fare i conti di quanyo ci vogliano guadagnare gli scalper.

Pensavamo che dopo tutta la questione GPU e PS5, i bagarini si fossero arresi, ma è evidente che questa storia andrà avanti per sempre con qualsiasi tipo di oggetto da collezione. Il nostro consiglio è di non cadere nella trappola di questi personaggi. Più questi ci guadagnano, più continueranno a farlo a prescindere dalla tipologia di prodotto. L’unico modo per combatterlo è proprio quello di lasciarli a bocca asciutta.

Vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man 2 uscirà il prossimo 20 ottobre in esclusiva PS5. Il primo capitolo è disponibile su PC, PS5 e PS4.