Starfield è certamente uno dei videogiochi più attesi dell’anno, ma quando si parla di interesse generale in pochi riescono a raggiungere i risultati ottenuti da Spider-Man. Il nuovo gioco sull’Uomo Ragno, Marvel’s Spider-Man 2, uscirà il prossimo 20 ottobre 2023 in esclusiva su PS5 e nonostante un primo gameplay non particolarmente ispirato, il nuovo trailer sulla storia sta ottenendo dati senza precedenti in termini di visualizzazioni.

10 MILLION Views In ONE WEEK We're going to heal the world October 20th, 2023! #SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/D9iyGnsnDv — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 28, 2023

Il nuovo video riguardante la trama del nuovo Spider-Man ha totalizzato più di 10 milioni di visite solo nel canale principale PlayStation, testimoniando un interesse spasmodico per la nuova esclusiva Sony. Non è un mistero che l’Uomo Ragno sia uno dei personaggi Marvel più amati di sempre, lo testimoniamo i risultati al botteghino per il film e anche le vendite dello stesso Marvel’s Spider-Man, a oggi l’esclusiva PlayStation 4 più venduta (la serie è già arrivata a 33 milioni di copie piazzate).

Per darvi un po’ l’idea dell’incredibile interesse verso il gioco, il Starfield Direct ha totalizzato 2,8 milioni di visite sul canale Bethesda in un mese, contro le 10 di Spider-Man 2 in una settimana. Ovviamente le vendite sono un’altra cosa, ma offre un’idea ben precisa di quanto questo gioco PS5 sia atteso e punti a spingere le vendite della console questo autunno.