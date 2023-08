Nelle scorse ore un noto “leaker” ha rilasciato, attraverso un post molto perentorio su X, quelle che dovrebbero essere le modalità grafiche presenti in Marvel’s Spider-Man 2 al lancio.

Laddove la lista non presenta sorprese di sorta, allineandosi a quanto proposto dalle esclusive Sony fin dal lancio di PS5, quello che ha lasciato l’amaro in bocca è la mancanza di una modalità che, nel bene e nel male, aveva catturato l’interesse dei giocatori nei primi due titoli della serie.

Si tratta della modalità “Mista” la quale permetteva, a discapito di un ingente riduzione della risoluzione, di attivare gli effetti Ray-Tracing, mantenendo il frame rate ancorato a 60 FPS.

Confirmados los modos gráficos con los que contará Spider-Man 2: ⚫️Fidelidad: – 30FPS

– 4K de resolución base

– Ray-Tracing y efectos visuales adicionales Rendimiento: – 60FPS

– Sin Ray-Tracing y efectos visuales adicionales

– 4K reescalado pic.twitter.com/6DWlogPPWg — The Snitch (@insider_wtf) August 15, 2023

Al momento, infatti, le modalità grafiche a disposizione in Marvel’s Spider-Man 2 saranno le seguenti:

Modalità Fedeltà: 4K, 30 fps, ray tracing ed effetti grafici aggiuntivi.

4K, 30 fps, ray tracing ed effetti grafici aggiuntivi. Modalità Prestazioni: 4K upscalato, 60 fps, niente ray tracing né effetti grafici aggiuntivi.

L’assenza della modalità “Mista”, che vi ricordiamo fu inserita in seguito in entrambi i titoli, potrebbe essere dovuta da un’attuale impossibilità da parte di Insomniac di ottimizzarla a dovere, molto verosimilmente in virtù dell’impegno richiesto per far uscire Marvel’s Spider-Man 2 privo di imperfezioni al giorno del lancio. Resta comunque una scelta che non crediamo sia stata presa alla leggera dagli sviluppatori.

Prima di strapparsi le vesti in segno di disperazione, però, è giusto ricordarsi che Marvel’s Spider-Man 2 non è una produzione cross-gen e che il suo arrivo è previsto esclusivamente su PS5, potrebbe essere proprio questo cambio di piattaforma una delle ragioni per la quale Insomniac abbia deciso di introdurre in seguito questa modalità grafica.

Resta comunque indubbio che in seguito al costante lavoro di aggiornamento, e rifinitura, che il team ha operato sui due capitoli precedenti (vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man continuò per mesi a ricevere aggiornamenti gratuiti atti a introdurre leggere rifiniture e nuovi costumi da utilizzare all’interno del gioco), possiamo stare tranquilli sul fatto che non appena questa modalità sarà pronta, Insomniac la rilascerà celermente per tutti i giocatori.