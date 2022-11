Annunciato oramai più di un anno fa, nel corso delle prossime 24 ore Marvel’s Spider-Man 2 potrebbe diventare protagonista delle cronache videoludiche. Nessuna conferma, ovviamente, ma un piccolo indizio su ciò che potrebbe accadere è stato lanciato dall’attore che interpreta Venom nel sequel, ovvero Tony Todd, che ha fatto drizzare le antenne a tutti coloro che attendono novità sul sequel.

Nel corso delle prime ore di questo lunedì, Todd ha lanciato un tweet anticipando che una “grande notizia sarà svelata domani”. Fino a qui tutto ciò potrebbe non significare nulla, ma l’attore e doppiatore ha deciso di condividere e mettere un bel “Mi Piace” a tutti i commenti che chiedevano se saranno in arrivo notizie proprio su Marvel’s Spider-Man 2. Certo, la notizia a cui si riferisce Todd potrebbe essere di poca rilevanza per il pubblico, ma oramai i tempi potrebbero essere maturi per scoprire qualcosa sul gioco.

Marvel’s Spider-Man 2 è stato infatti annunciato a settembre del 2021 e al di là di un breve teaser trailer, il gioco di Insomniac Games èancora avvolto nel mistero. Con il lancio di Miles Morales su PC, avvenuto nelle scorse settimane, il team di sviluppo potrebbe però aver deciso di svelare qualcosa in merito al sequel. D’altronde la software house è oramai ferma da diverso tempo e sono passati circa 14 mesi da quell’annuncio, dunque non ci stupirebbe ricevere informazioni in merito.

Al momento Marvel’s Spider-Man 2 è previsto per il 2023, ovviamente in esclusiva PS5. Oltre all’Uomo Ragno, Insomniac Games è al lavoro anche su un nuovo videogioco, che avrà come protagonista Wolverine. Difficilmente ne sentiremo però parlare a breve: il gioco è molto probabile ancora nelle primissime fasi di sviluppo e il filone di Peter Parker ha sicuramente la precedenza. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.