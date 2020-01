Marvel’s Spider-Man 2 sarà annunciato insieme a PS5 il prossimo mese secondo i rumor

Pur senza alcuna conferma, pare che l’intero popolo del web abbia ormai dato per scontato che il prossimo mese Sony svelerà al mondo PlayStation 5, la sua macchina da gioco next-gen. Ovviamente l’evento non ruoterebbe solo attorno alla console ed è altamente probabile che vengano mostrati o almeno anche solo confermati nuovi giochi dedicati alla console. Secondo i recenti rumor, uno di questi sarà Marvel’s Spider-Man 2 (nome non ufficiale).

Parliamo del seguito di Marvel’s Spider-Man di Insomniac Games, dedicato all’arrampicamuri più amato al mondo. Per ora, come già detto, un seguito non è stato annunciato ma pare veramente impossibile che non sia in sviluppo (o almeno che non sia pianificato): il primo capitolo ha venduto più di 13 milioni di unità e parliamo di dati di agosto 2019 (quindi il numero effettivo potrebbe essere superiore).

Secondo i leak, i nemici di Marvel’s Spider-Man 2 saranno Venom, Green Goblin, Mysterio, Cardiac e Lizard. La data di uscita dovrebbe essere fine 2021, ovvero un intero anno dopo il rilascio della console e quasi due anni dopo il (supposto) annuncio. Perché anticipare i tempi in questo modo mostrando un gioco non disponibile al D1? I motivi sono molteplici, come ad esempio l’impatto mediatico di mostrare PS5 insieme a uno dei giochi più attesi dal pubblico mondiale.

Il primo capitolo è inoltre stato usato da Sony per mostrare i rapidissimi caricamenti di PS5: pare che l’entusiasmo dimostrato in tali situazioni abbiamo convinto Sony ha puntato moltissimo su Marvel’s Spider-Man 2 per pubblicizzare PlayStation 5. In generale, la console dovrebbe essere messa sotto i riflettori insieme a tutta una serie di giochi di alto calibro.

Ovviamente parliamo solo di rumor e speculazioni, non di informazioni ufficiali. Per ora non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni da parte di Sony stessa: speriamo che tutti i leak non si rivelino un fuoco di paglia.