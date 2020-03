Marvel’s Spider-Man 2: anno di uscita e nuovi dettagli trapelati in un rumor

Se c’è una cosa che ancora non sappiamo su PlayStation 5, quella è la line up di lancio e del primo anno di vita della console di prossima generazione Sony. Al momento, possiamo basarci solamente su quelle informazioni che ogni tanto trapelano in rete attraverso i vari rumor. Una di queste ultime voci di corridoio riguarderebbe Marvel’s Spider-Man 2, il seguito del più che ottimo titolo sull’uomo ragno sviluppato da Insomniac Games.

Il rumor è apparso su Reddit e si concentra nel dare dei possibili nuovi dettagli sul gioco, sul periodo di lancio e quando verrà effettuato l’annuncio. Partendo da quest’ultima informazione; Marvel’s Spider-Man 2 dovrebbe essere annunciato proprio quest’anno secondo il rumor, più nello specifico durante la finestra estiva del 2020. La data di uscita invece ricadrà sul 2021, quando PlayStation 5 sarà già sul mercato.

Passando ai dettagli più generali, stando al rumor Marvel’s Spider-Man 2 proporrà una tipologia di gioco molti simile a quella del primo capitolo, con una forte predisposizione al single player. La trama di questo sequel prenderà il via 5/6 mesi dopo la conclusione degli eventi del gioco precedente e tra le ambientazioni dovrebbero fare capolino anche delle versioni invernali ed innevate dei quartieri Queens e Brooklyn.

Si torna a parlare anche di uno degli aspetti più intriganti per un videogioco su Spider-Man; i villains. Nel nuovo gioco di Insomniac potrebbero apparire: Harry Osborn/Goblin, Eddie Brock/Venom, Carnage e Mysterio. Questa voce di corridoio si ferma qui, per scoprire se ci sarà del vero in tutto ciò o meno non ci resta che aspettare la prossima estate, quando il titolo, a quanto pare, dovrebbe venire annunciato. Cosa ne pensate delle informazioni su Marvel’s Spider-Man 2 trapelate da quest’ultimo rumor?