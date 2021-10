Marvel’s Spider-Man 2: villain, poteri e tanti dettagli trapelati online

Marvel’s Spider-Man 2 è uno dei titoli più attesi dagli appassionati delle esclusive PlayStation. Insomniac Games ha dimostrato di poter confezionare un gioco dedicato all’arrampicamuri Marvel di tutto rispetto, ed è più che lecito che le aspettative sul sequel diretto siano elevate. Per il momento sappiamo ben poco sul titolo in sviluppo presso gli studi di Insomniac Games, se non che saranno presenti sia lo Spider-Man di Peter Parker che di Miles Morales, e che uno dei villain principali sarà proprio Venom.

Tuttavia, nelle ultime ore Comicbook ha riportato un rumor molto interessante che, sebbene non confermato ufficialmente, potrebbe non essere poi così lontano dalla realtà. Scopriamo in primis quelli che saranno gli antagonisti di Marvel’s Spider-Man 2: il ragno di New York dovrà lottare contro Kraven il Cacciatore, Lizard, Mysterio e il già annunciato Venom. Il ruolo di Kraven è stato anche specificato nel dettaglio, dato che la fonte della testata ha riferito che avrà un ruolo molto simile a quello di Silver Sable e delle sue truppe nel primo capitolo, oltre che ad essere un avversario particolarmente ostico da abbattere.

Per questo motivo, le braccia robotiche di Peter Parker sarebbero state prese direttamente dai laboratori della Oscorp proprio per combattere il cacciatore. Scopriamo anche che lo spostamento nella città di New York sarà ora molto più rapido grazie all’SSD di PlayStation 5 e che potremo cambiare Spider-Man in qualsiasi momento. Nei panni di Peter Parker, tuttavia, viene specificato che Miles Morales ci farà costantemente da spalla grazie all’IA.

All’elenco delle novità sul gameplay ci sono anche nuove tecniche per spostarsi, come una ragnatela che fa da rampino e un non meglio specificato miglioramento ai movimenti sui muri. Purtroppo la fonte non dà informazioni specifiche in merito alla trama, sebbene abbia già messo in chiaro che non appariranno altri supereroi Marvel se non tramite degli easter egg simili a quelli già visti nel precedente capitolo. La fonte di tutti questi dettagli ha preferito restare anonima per questioni di sicurezza, ma proprio per questo motivo vi consigliamo di prendere la notizia con le pinze.