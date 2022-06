Nel corso dello State of Play di questa sera, Sony Interactive Entertainment ha colto tutto di sorpresa annunciando la versione PC di Marvel’s Spider-Man. Il gioco dedicato all’Uomo Ragno, che vide la luce nel 2018 in esclusiva su PlayStation 4, si prepara dunque a sbarcare su una nuova piattaforma e arriverà, sorprendentemente, anche prima rispetto a Uncharted 4, che ancora oggi non ha una data di uscita per il lancio su Steam ed Epic Games.

Come annunciato da Sony durante lo State of Play, Marvel’s Spider-Man debutterà su PC il 12 agosto 2022. Non si tratterà però di un porting della versione base, ma di quella next gen, ovvero quella per PS5. Chiamato ufficialmente Marvel’s Spider-Man Remastered, il titolo godrà di una serie di miglioramenti tecnici decisamente importanti, tra cui il frame rate e una qualità grafica decisamente migliore rispetto alla contro parte console.

“Sviluppato da Insomniac Games e ottimizzato per PC da Nixxes Software, Marvel’s Spider-Man Remastered sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store il 12 agosto 2022”, si legge nella comunicazione ufficiale. Il gioco includerà ance il DLC The City That Never Sleeps, con tre capitoli aggiuntivi della storia con missioni e sfide completamente inedite. Potete dare uno sguardo al trailer ufficiale subito qui in basso.

Al momento è tutto. Non ci resta dunque che attendere ulteriori novità in merito a Marvel’s Spider-Man su PC, tra cui tutte le caratteristiche tecniche. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.