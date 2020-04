Marvel’s Spider-Man: un errore lo ha reso gratuito per gli abbonati al servizio PS Plus?

Non è ancora il momento dell’annuncio dei prossimi giochi che verranno regalati agli abbonati del servizio PlayStation Plus, ma nelle scorse ore una particolare segnalazione ha fatto drizzare le orecchie dei giocatori. Stando a un post apparso su Reddit, sembrerebbe che Marvel’s Spider-Man sia stato reso scaricabile gratuitamente per gli utenti che possiedono l’abbonamento al Plus, ma solamente in Sud Africa.

Diversi utenti colti di sorpresa da questo regalo inaspettato hanno subito indagato e scoperto che molto probabilmente si è trattato di un semplice errore. Cercando di riscattare Marvel’s Spider-Man dal Ps Store sudafricano infatti, verrà richiesto al giocatore di acquistare una copia digitale del gioco, anche se l’immagine di copertina presenta il logo del PlayStation Plus accompagnato dalla dicitura “free”.

Stando al parere di altri utenti, quest’apparizione non è altro che un suggerimento che porterà all’inclusione di Marvel’s Spider-Man nei prossimi giochi gratuiti che verranno regalati col Plus nel mese di maggio 2020. Se ciò dovesse essere confermato lo scopriremo abbastanza presto, nel momento in cui Sony andrà ad ufficializzare la line up del proprio servizio ad abbonamento mensile.

Aspettando di conoscere le sorti del titolo di Insomniac Games, qualche giorno fa sono apparsi sul web diversi nuovi leak riagudro al possibile sequel del gioco sull’Uomo Ragno. Quese nuove informazioni si sono concentrate su alcuni dettagli di trama e gameplay. Credete che prima o poi anche Marvel’s Spider-Man possa finire nella lista dei giochi regalati col Plus? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.