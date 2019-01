Marvel’s Spider-Man: in arrivo una sorpresa a tema Fantastici 4?

Durante un livestream Marvel dedicato ai Fantastici 4, la compagnia ha suggerito l’arrivo di novità per Marvel’s Spider-Man su PlayStation 4. Ryan Penagos ha affermato, in traduzione: “Qualcosa di ‘fantastico’ arriverà ben presto in Marvel’s Spider-Man. Non posso dirvi di più ora… ma vorrete di certo tenere gli occhi aperti. Sarà stupefacente e fantastico.”

Il tutto è stato poi ripetuto tramite un tweet, al quale Insomniac Games ha replicato con un l’emoji di un paio di occhi. Potete vederlo qui sotto.

Se dovessimo indovinare di cosa si tratta, la prima possibilità è che sia un costume a tema, gratuito, simile a quanto successo con quello basato sullo Spider-Man di Sam Raimi. Potrebbe, ad esempio, trattarsi del costume “Bombastic Bagman”, apprezzato da vari fan.

Oppure potrebbe essere veramente un DLC completo al pari de “La città che non dorme mai”. Come sapete, infatti, il gioco Insomniac a superato i 9 milioni di copie vendute: un secondo gruppo di contenuti aggiuntivi potrebbe cavalcare l’onda del successo, magari con l’introduzione dei Fantastati 4 nella trama del gioco. Ovviamente queste sono tutte speculazioni: non possiamo fare altro se non attendere e scoprire cosa ci riserba il futuro. Voi cosa preferireste?