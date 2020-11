Marvel’s Spider-Man Miles Morales il fantastico trailer di lancio a 4K

Ci siamo quasi, ancora qualche giorno e finalmente tutti coloro che sono riusciti a prenotare una PlayStation 5 potranno mettere le mani sulla console. Questa nuova generazione targata Sony comincia con una line up di lancio non troppo corposa ma comunque soddisfacente sia nel lato esclusive che per quanto riguarda i multipiattaforma. Tra i titoli first party abbiamo anche Marvel’s Spider-Man Miles Morales, che quest’oggi si ripresenta con un fantastico trailer di lancio.

Il nuovo filmato è stato da poco pubblicato dalla stessa Sony sul canale YouTube ufficiale di PlayStation. L’esclusiva sviluppata dai ragazzi di Insomniac Games, in uscita sia su PS5 che su PS4, torna quindi a mostrarsi per ben 2 minuti di trailer, dove il grande protagonista è stato ovviamente li Spider-Man di Miles Morales; il tutto visibile anche in modo ancor più spettacolare grazie alla possibilità di vedere il trailer in 4K.

Come annunciato da Insomniac Games durante la presentazione di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, questo nuovo titolo racconterà i primi passi dell’uomo ragno impersonato da Miles e sarà ambientato poco dopo la fine del primo titolo uscito nel 2018. Non si tratterà del vero sequel dello Spider-Man di Insomniac, ma solo di un capitolo che farà da intermezzo tra il vero e proprio sequel che al momento non è stato ancora annunciato in via ufficiale.

Vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man Miles Morales è uno dei titoli che accompagnerà il lancio di PlayStation 5 il prossimo 12 novembre, ma il titolo Insomniac sarà disponibile anche su PlayStation 4. Cosa ne pensate del nuovo trailer di lancio dedicato al nuovo Spider-Man? Sarà questo uno dei giochi con cui accompagnerete le prime ore di gioco sulla vostra PS5? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata.