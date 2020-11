Marvel’s Spider-Man Miles Morales: nuovo trailer sulla photo-mode

Il nuovo Marvel’s Spider-Man Miles Morales, uscito in versione PlayStation 4 e PlayStation 5 lo scorso 12 novembre, presenta una ricca photo-mode che mira a rendere immortali i momenti catturati attraverso questa feature. L’ennesima fatica targata Insomniac, d’altronde, è un vero spettacolo per gli occhi grazie all’introduzione del ray-tracing su next-gen e al grandissimo comparto grafico dall’elevato impatto scenico.

Oltre a presentare le varie opzioni di Marvel’s Spider-Man del 2018, come la lunghezza focale, gli sticker e le varie cornici, la nuova photo-mode include delle novità parecchio interessanti. La più particolare è la scelta delle luci che permette di regolare locazione, intensità e colore del fascio che illuminerà la scena designata. Questo comporterà, di certo, la possibilità di giocare parecchio anche con il ray-tracing su PS5, assicurando all’utente degli scatti mozzafiato e carichi di stile personale. Ecco il trailer:

Altra feature davvero gradita, è la scelta del costume che Miles indosserà nella scena, potendo cambiarlo comodamente all’interno della photo-mode. Insomma il pacchetto contenutistico offerto dalla modalità foto è appagante per tutti i giocatori che amano immortalare le proprie sezioni di gioco o le varie boss-fight.

Si apre alla grande questa nuova generazione targata Sony, con dei titoli eccezionali come quello sopracitato, Demon’s Souls Remake e l’ampio pacchetto terze parti con nuove produzioni presto in arrivo! Vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione del nuovo titolo Insomniac in modo da potervi fare un’idea su questa spettacolare avventura. Vi invitiamo anche a recuperare la nostra recensione tecnica dedicata a PlayStation 5, la next-gen targata Sony!

Cosa ne pensate di questa ricca photo-mode? Avete già comprato Marvel’s Spider-Man Miles Morales, oppure avete deciso di acquistare un altro titolo? Fatecelo sapere nei commenti!