Marvel’s Spider-Man Miles Morales su PS5 occupa meno spazio

Marvel’s Spider-Man Miles Morales è uno dei titoli che sta accompagnando il lancio europeo di PlayStation 5 ora che la console next gen Sony è disponibile praticamente in tutto il mondo. Il nuovo titolo di Insomniac Games non solo si presenta su PS5 con tutta una serie di migliorie grafiche e tecniche, ma a quanto pare è stato confermato che il gioco va ad occupare meno spazio sulla nuova console rispetto alla sua controparte uscita su PS4.

A dichiararlo è stato direttamente Mike Fitzgerald, il Core Technology Director di Insomniac Games, il quale ha voluto confermare con un recente post su Twitter come Marvel’s Spider-Man Miles Morales riesca ad occupare meno spazio su PS5 rispetto alla versione PS4. Sony, d’altronde ce lo aveva detto: PlayStation 5 è perfettamente in grado di ridurre le dimensioni dei file grazie alla velocità del suo SSD.

I haven't seen anyone point this out yet, but the install sizes of our Spider-Man titles are ~25% _smaller_ on PS5 than PS4, despite having higher-quality models, textures, and audio. Fewer shenanigans to maintain streaming bandwidth means lighter downloads and less drive waste!

— Mike Fitzgerald (@fitzymj) November 17, 2020