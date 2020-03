Marvel’s Spider-Man: nuovo record, completata una base Olympus senza toccare terra

Marvel’s Spider-Man, il titolo di Insomniac Games, a distanza di un anno e mezzo dalla sua pubblicazione continua ad essere in cima alla lista di molti giocatori, tanto che nella community del gioco c’è chi è diventato un vero è proprio esperto nel vestire i panni dell’amichevole Spider-Man di quartiere.

Ad esempio, LobokVonZuben si è cimentato in un’impresa davvero impossibile, l’utente è riuscito a ripulire senza mai toccare terra un intero Nascondiglio Olympus. Per chi non lo sapesse, le basi Olympus sono stata introdotte nel DLC di Silver Lining, l’ultimo contenuto scaricabile de “La città non dorme mai “. Per entrare un po’ nel dettaglio, le basi della Olympus sono spesso ricolme di nemici è riuscire a ripulirle a volte diventa una vera è propria impresa perfino giocandolo in maniera standard. L’utente LoboVonZuben è riuscito ha portarla a termine rimanendo in aria per oltre 7 minuti e mettendo a segno 309 colpi, qui sotto trovate il video in questione.

Marvel’s Spider-Man è a oggi una delle esclusive più giocate su PlayStation 4, tanto che in USA è diventata uno dei titoli più venduti della generazione superando il celebre Batman Arkham City. Inoltre qualche mese fa Sideshow e PCS Collectibles hanno annunciato che entro la fine dell’anno e l’inizio di quello anno rilasceranno sul mercato una statua dedicata con il costume realizzato dagli artisti di Insomniac Games.

Un vero e proprio pezzo da collezione per tutti gli amanti delle action figure che non potrà di certo mancare all’interno della propria libreria. La statua avrà un’altezza di circa 19 centimetri con un diametro di 9 centimetri. L’oggetto in questione sarà venduta al prezzo di 90 dollari, una cifra ragionevole in confronto a quella della collector.

Se amanti del genere Marvel’s Spider-Man è il gioco che nella vostra libreria ludica non potrà di certo mancare, infine vi informiamo che in rete continuano a circolare dei rumor inerenti allo sviluppo del secondo capitolo in arrivo su PS5.