Marvel’s Spider-Man, il videogioco sui supereroi più venduto in USA

NPD Group ha rivelato una nuova lista dei giochi di supereroi più venduti di tutti i tempi e, in cima troviamo Marvel's Spider-Man di Insomniac Games.

In concomitanza con l’inizio del Comic-Con di San Diego, Mat Piscatella di NPD Group ha rivelato una nuova lista dei giochi di supereroi più venduti di tutti i tempi e, in cima a questa lista possiamo trovare il fantastico Marvel’s Spider-Man di Insomniac Games.

Anche se uscito da meno di un anno, Marvel’s Spider-Man è già il gioco di supereroi più venduto mai realizzato, battendo l’indimenticabile Batman: Arkham City il quale, a questo punto, si guadagna il secondo posto sul podio.

Il sorpasso non dovrebbe essere tanto una sorpresa, dal momento che già sapevamo che Marvel’s Spider-Man era il gioco di supereroi più venduto di sempre, ma ora è ufficialmente il più venduto anche negli Stati Uniti.

Ecco la classifica dei videogiochi sui supereroi più venduti di sempre in Nord America, in base ai ricavi monetari:

Marvel’s Spider-Man – Sony Batman: Arkham City – Warner Bros. Batman: Arkham Knight – Warner Bros. LEGO Batman – Warner Bros. LEGO Marvel Super Heroes – Warner Bros. Spider-Man: The Movie – Activision Blizzard Spider-Man: The Movie 2 – Activision Blizzard Injustice: Gods Among Us – Warner Bros. Batman: Arkham Asylum – Warner Bros. Injustice 2 – Warner Bros.

Come possiamo notare dalla lista, fanno la loro comparsa praticamente tutti gli Arkham (escluso Origins). Vediamo anche LEGO Batman e LEGO Marvel Super Heroes in arrivo rispettivamente al quarto e quinto posto mentre, poco più sotto troviamo Spider-Man: The Movie e Spider-Man: The Movie 2.

Dovremo vedere se altri giochi supereroistici in arrivo come Marvel Ultimate Alliance 3 o Marvel’s Avengers saranno in grado di rompere questa classifica piazzandosi tra i primi posti. Non ci resta dunque che attendere.