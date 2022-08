Rispetto alla versione PS4, l’Uomo Ragno di Insomniac Games su PC è davvero bellissimo. Marvel’s Spider-Man Remastered ha infatti goduto appieno di tutti i benefici apportati dalla nuova generazione di hardware per computer, come per esempio il Ray Tracing, che oramai sta prendendo sempre più piede nei videogiochi. Dove non arrivano gli sviluppatori, però, ci arrivano i modder, come nel caso di AD Mssicuro, modder italiano che ci presenta oggi una mod grafica per l’esclusiva console Sony e disponibile da neanche una settimana su Steam ed Epic Games Store.

La mod in questione è dedicata proprio al Ray Tracing e implementa una serie di funzioni decisamente interessanti. Come ci ha raccontato lo sviluppatore, questa mod utilizza “diversi shader dedicati per ottenere Riflessioni realistiche e la Global illumination “anche” tramite l’uso dell’RT shader beta di Pascal Gilcher via Reshade. Il risultato è ovviamente decisamente migliore rispetto alla versione base, che resta comunque davvero molto gradevole da vedere.

Oltre al Ray Tracing, utilizzando questa mod i giocatori potranno godere del Self-Shadowing, ovvero le Ombre Dinamiche, che il modder ha applicato a tutti gli oggetti non statici del gioco, inclusi i pedoni. Tutto questo contribuisce ancora più dettaglio alla New York creata da Insomniac Games, che insieme al Color Grading e una mod della camera “rendono più coinvolgente e cinematografica ogni scena del gioco”. Potete dare uno sguardo alla mod in azione grazie al video che trovate poco più in basso, ricordandovi però che il tutto è stato registrato su un PC di alta fascia, dotato di una NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti.

Marvel’s Spider-Man Remastered ha debuttato il 12 agosto 2022 su PC via Epic Games Store e Steam. Nonostante il titolo abbia racimolato un buon numero di giocatori nel breve periodo, non è riuscito a eguagliare God of War: il gioco di casa Santa Monica resta il prodotto PlayStation più giocati dagli utenti PC.