A neanche 24 ore dalla sua uscita, Marvel’s Spider-Man Remastered, la versione PC dell’esclusiva console PlayStation, ha già ricevuto la sua prima mod. Il gioco, disponibile su Steam ed Epic Games Store dalla giornata di ieri, ha infatti ottenuto il primo contenuto creato dagli utenti, ed è un vero e proprio tributo all’Uomo Ragno e alla sua saga cinematografica diretta da Sam Raimi, ritenuta da molti come la migliore mai creata.

La mod in questione non aggiunge nessun personaggio dai film o dai fumetti, ma si “limita” a sostituire la tuta del personaggio con una decisamente ben riconoscibile, ovvero la tuta simbiote. Chiamato Symbiote Costume, ha fatto la sua prima apparizione nel fumetto numero 252 della serie The Amazing Spider-Man, datato 1984. Il costume compare anche nel terzo film della saga dell’Uomo Ragno di Sam Raimi ed è uno dei preferiti dei fan, che ora su PC possono utilizzarlo installando i file necessari su Nexus.

La mod è stata protagonista anche di un video, degli stessi sviluppatori, che trovate poco più in basso. Si tratta di una modifica estetica decisamente semplice, ma che ci anticipa già come lo scenario delle mod di Marvel’s Spider-Man Remastered potrà contare su un ampio supporto da parte dei modder. Potete scaricare la mod a questo indirizzo: considerando che il gioco non possiede nessun anti cheat al suo interno (vista la mancanza di una componente online) non c’è bisogno neanche di avviare il titolo offline.

Se siete interessati a scoprire di più le performance e più in generale scoprire la qualità di questa conversione, potete dare uno sguardo alla nostra recensione della versione PC del gioco di Insomniac Games: la trovate a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che il team di sviluppo di Sony è al lavoro su altri due giochi Marvel: il primo è un gioco ispirato a Wolverine, il secondo, invece, proprio il sequel di Marvel’s Spider-Man.