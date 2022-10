Una nuova skin di Marvel’s Spider-Man su PC attira l’attenzione dei fan più vecchi del supereroe, confermando ancora una volta l’amore di una community che continua a creare e a sostenere il videogioco. Recentemente un modder di Marvel’s Spider-Man ha rilasciato una mod in cui ha ricostruito il costume con le “web wings” (le ali di ragnatela sotto alle braccia) con cui l’Uomo Ragno volteggiava nei suoi primissimi numeri e apparizioni cartacee. Nel corso degli anni la community intorno a questo videogioco non ha mai smesso d’implementare tutti i costumi che Insomniac non ha reso disponibili nella versione definitiva del titolo, con un sostegno continuo che guarda già al futuro.

Marvel’s Spider-Man, quindi, nella sua versione PC ha visto l’inserimento di alcuni fra i costumi più celebri del suo protagonista, tra cui il costume modificato di Ultimate Spider-Man, quello del film di Spider-Man Lotus e persino le sembianze di Spider-Ham, aprendo a dismisura le possibilità creative dei suoi stessi fan.

Su Reddit, in relazione a tutto ciò, il costume suddetto è stato condiviso per Marvel’s Spider-Man, con un lavoro di fino che farà senza dubbio piacere ai fan storici dell’Uomo Ragno, il tutto dalle mani del modder Chinchinfuguri. Così i fan hanno cominciato a confrontare il costume creato per il gioco con alcune immagini del primo fumetto (un esempio di ciò lo troviamo nel post su Reddit sopra), concludendo che si tratta di un costume identico a quello con cui si inizia il gioco, con un design che però consente a Spider-Man di planare.

Così i fan di Marvel’s Spider-Man si aprono verso il futuro, verso quello che sarà il secondo capitolo di una serie che ha ancora molto da dire, ampliandone le possibilità in ambito estetico. Non ci resta che attendere nuove informazioni ufficiali sul tanto agognato nuovo episodio videoludico.