Marvel’s Spider-Man, una patch su PS5 migliora la grafica

La versione per PlayStation 5 di Marvel’s Spider-Man, la remastered del titolo rilasciato nel 2018 su PS4, è stata recentemente aggiornata sulla console di nuova generazione. La versione 1.005, ora disponibile per tutti gli utenti, migliora sensibilmente la grafica del gioco, apportando alcune modifiche minori che però aumentano la qualità del comparto visivo. Secondo quanto affermato dal team di Insomniac Games, l’aggiornamento 1.005 di Marvel’s Spider-Man per PlayStation 5 “aggiunge alcuni miglioramenti alla stabilità e al ray tracing“.

Di fatti, gli utenti hanno già segnalato un aumento della qualità dell’effetto sulla console di nuova generazione. La software house non ha però condiviso informazioni più dettagliate sulle modifiche, motivo per cui non sappiamo né in che modo è stato migliorato il ray tracing, né quali sono gli effettivi aggiornamenti minori. Marvel’s Spider-Man per PlayStation 5 si era aggiornato a febbraio 2021, le cui patch notes riassumevano allo stesso modo le modifiche, limitandosi a un semplice “miglioramenti alla stabilità”.

Sempre la stessa versione aveva però risolto anche un problema relativo alla direzione di Spider-Man in relazione all’input del giocatore, apportando quindi una miglioria molto importante. Insomniac Games dimostra però di credere davvero molto nella sua produzione e nel potenziale di Marvel’s Spider-Man tra l’enorme parco titoli esclusivi di PlayStation. Proprio per questo motivo, non vediamo l’ora di scoprire quali novità il team di sviluppo ha in serbo per noi con l’attesissimo sequel che, secondo molte voci, procede molto bene.

Per il momento non abbiamo conferme riguardo eventuali periodi di uscita o piattaforme di rilascio di Marvel’s Spider-Man 2, ma crediamo che Sony e Insomniac Games riveleranno il gioco a tempo debito. Tuttavia, ricordiamo anche che lo stesso team di sviluppo sta lavorando a un misterioso progetto multiplayer. Fateci sapere commentando in calce se avete già scaricato l’aggiornamento e soprattutto quali sono le vostre aspettative per il sequel di Marvel’s Spider-Man!