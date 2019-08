Marvel’s Spider-Man, annunciata la Game of the Year Edition

A pochi giorni dalla notizia dell'acquisizione di Insomniac Games da parte di Sony, arriva la Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition!

A pochi giorni dalla notizia dell’acquisizione di Insomniac Games da parte di Sony, e dopo essere trapelata su Amazon per errore nei giorni scorsi, è arrivato un nuovo trailer che annuncia l’arrivo della Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition. L’edizione speciale è disponibile proprio a partire dalla giornata odierna.

Con l’edizione Game of the Year di Marvel’s Spider-man, potremo portarci a casa sia il gioco principale che tutti i DLC rilasciati lo scorso anno: “La Rapina”, “Territori Contesi” e “Silver Lining”. L’edizione è venduta al prezzo di 49,99 euro ed è disponibile sia in formato fisico che digitale.

“Aggiorna alla Edizione Game of the Year per giocare i capitoli della storia di Marvel’s Spider-Man: La città che non dorme mai, che includono sfide e missioni aggiuntive, nuove fazioni nemiche dell’universo di Spider-Man e costumi extra da sbloccare“, si legge nella sinossi del prodotto.

Inclusi nella GOTY ci sono anche tutti gli aggiornamenti gratuiti con il quale il gioco ha avuto a che fare durante questo periodo di permanenza sulle nostre console. Molti di questi aggiornamenti non hanno solo limato i difetti del titolo, ma hanno introdotto molte migliorie e feature tra le quali ad esempio il tanto atteso New Game Plus, i costumi di Far From Home e tante, tantissime altre novità e sorprese.

Ricordiamo che chi possiede già l’edizione standard del gioco, può procedere all’acquisto delle sole espansioni le quali possono essere trovate anche in un unico pacchetto al prezzo di 19,99 euro.