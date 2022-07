La missione suicida di Mass Effect 2 è senza dubbio tra le più iconiche dell’intera saga. La quantità di scelte da prendere per arrivare preparati a questo momento è enorme, così come le possibilità che qualcosa vada storto. Il rischio di perdere gran parte del nostro equipaggio è elevato, tuttavia, sembra che qualcuno la ritenesse troppo semplice. Tra le varie mod di cui vi abbiamo già parlato, infatti, ne troviamo una che complica la missione suicida.

Dopo parecchie run, infatti, è possibile memorizzare tutte le scelte in Mass Effect 2 e terminare il gioco senza perdite. Risky Suicide Mission è una mod per Mass Effect Legendary Edition che, come facilmente intuibile, rende la missione più interessante. Questo contenuto, infatti, introduce dei fattori casuali che aggiungono una componente in più oltre alla classica lealtà e abilità dei nostri compagni.

Il più grande cambiamento che il modder 55tumbl introduce con la Risky Suicide Mission è un fattore di “prontezza” individuale per ogni compagno di squadra. Invece di ottenere solo un tag binario “fedele”/”non fedele” per tutti, infatti, avremo questa ulteriore variante che si alterna tra molto basso e molto alto. Inoltre, il fattore non sarà visibile fino al passaggio attraverso il portale di Omega 4. Tuttavia, può essere influenzarlo attraverso l’amore, le missioni lealtà e la frequenza con cui porterete i compagni in missione. Questa variante è influenzata dalla sicurezza del compagno che lo porterà a sbagliare anche in compiti per i quali è qualificato. Tuttavia, la prontezza aumenta anche durante le missioni, quindi potrebbe crescere visibilmente in qualsiasi momento.

Nel complesso, è un sistema molto più realistico di quello che offre il gioco base e premia il pensiero strategico durante l’intero Mass Effect 2. Ha senso, infatti, che un personaggio che ha già affrontato le forze dei Collettori sia più bravo alla fine del gioco, anche se non particolarmente leale. La mod, infine, è disponibile per il download gratuito su NexusMods.