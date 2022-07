Nel settore dei videogiochi, pochi franchise hanno avuto un impatto così grande come Mass Effect. La serie celebra il suo compleanno in un giorno speciale e l’attesa di notizie su un nuovo capitolo continua a essere decisamente alta. L’intera storia della celebre IP poteva però essere leggermente diversa, come spiegato da un ex sceneggiatore di BioWare in un AMA (Ask me Anything) tenutosi su Reddit.

Stando a quanto riportato dallo sviluppatore, BioWare aveva programmato un finale per Mass Effect 3 che avrebbe aperto le porte al quarto capitolo. Usiamo il condizionale perché quei piani originali vennero cancellati, in favore invece dell’ending che conosciamo tutti e che ha portato poi alla genesi di Andromeda, segnando un nuovo inizio per l’intera serie.

Drew Karpyshyn, questo il nome dello sceneggiatore canadese che ha tenuto l’Ask Me Anything su Reddit, ha dichiarato che c’erano delle idee per un finale che aprisse le porte a un quarto capitolo. Queste idee, che non vi riporteremo per evitare di fare spoiler, erano comunque ancora una bozza, che non si sono mai concretizzate. Difficile capire il perché, ma è molto probabile che in BioWare volessero slegarsi dall’eredità della serie e puntare su un nuovo inizio. Inizio che si è appunto concretizzato con l’avvento di Andromeda, che però sappiamo bene che non venne accolto in maniera positiva dai fan, ma è stato rivalutato nel corso del tempo.

Il futuro di Mass Effect è però ancora in dubbio. Al momento sono diversi anni che BioWare continua a lavorare al prossimo capitolo, ma difficilmente vedremo qualcosa nel corso dei prossimi mesi. Il team di sviluppo è infatti impegnato nella creazione del prossimo Dragon Age, ma siamo sicuri che il franchise a tema spaziale riceverà finalmente un nuovo capitolo. D’altronde è quello che vogliono tutti: dalla software house fino ai fan. Sperando che questa volta sia davvero un nuovo inizio, senza ulteriori passi falsi.