Mass Effect Legendary Edition ci ha offerto il modo migliore per giocare all’iconica trilogia di BioWare. Oltre a migliorare la grafica e il gameplay, infatti, questa edizione riunisce quasi tutti i contenuti aggiuntivi in ​​un unico pacchetto. Tuttavia, alcuni degli elementi che hanno reso celebre la saga non sono più disponibili nemmeno nella Legendary Edition. La modalità multiplayer di Mass Effect 3, infatti, è una di queste dal momento che non ha ricevuto una nuova versione dopo la chiusura dei server.

Tuttavia, grazie a un fan, possiamo recuperare almeno in parte l’esperienza multiplayer di Mass Effect 3. L’utente di Nexus Mods AidAde ha, infatti, riportato le classi disponibili nell’originale esperienza online del titolo in modo da renderle utilizzabili nella campagna single player. Grazie a questa mod sarà dunque possibile affrontare la guerra ai Razziatori nei panni di un Adepto, una Sentinella, un Ingegnere o di un’Avanguardia con gli stessi vantaggi che avrebbero nel multiplayer.

La mod ME3 Multiplayer Inspired Classes fa esattamente quello che ci si può aspettare. All’inizio della nostra avventura avremo dunque la possibilità di accedere a queste nuove classi. Inoltre, l’utente ha modificato i nomi di queste in modo che siano più adeguate alle loro caratteristiche. I nuovi nomi saranno: Adepto della Furia, Ingegnere demolitore, Avanguardia combattente e Sentinella dei predatori.

Inoltre, per tutti gli amanti del multiplayer di Mass Effect 3 le buone notizie non sono finite. Lo scorso anno, infatti, gli stessi sviluppatori hanno dichiarato di non aver mai escluso la possibilità di riaprire i server del titolo. Tuttavia, questo è subordinato alla richiesta dei giocatori. Infine, vi ricordiamo che la serie di Mass Effect è tutt’altro che conclusa. Solo pochi giorni fa, infatti, Mary DeMarle, autrice della serie Deus Ex si è unita a BioWare. In un annuncio successivo è stato poi confermato che la scrittrice sarebbe al lavoro su un nuovo capitolo della serie fantascientifica.