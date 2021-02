Mass Effect: Bioware sviluppò uno spin-off ispirato a Star Wars

In questi mesi si torna a parlare prepotentemente di Mass Effect. L’epopea GDR fantasy creata da Bioware nel 2007 è ancora viva e vegeta, nonostante un Andromeda che non ha saputo far ritrovare il giusto entusiasmo nei fan del brand. Dopo l’annuncio di un nuovo capitolo, il team canadese ci ha fornito giusto ieri nuove informazioni sulla Legendary Edition di prossima uscita; la collection che comprenderà i primi 3 capitoli della saga rivisti e migliorati.

Quello che però ancora non sapevamo, è che la galassia di Mass Effect avrebbe dovuto espandersi in territori meno battuti fin dai suoi albori. Tramite una recente intervista rilasciata alla redazione di The Gamer, Dorian Kieken, un ex sviluppatore Bioware ha parlato di un progetto dedicato al franchise fantasy che purtroppo non vide mai la luce. Dopo aver lanciato il primo titolo, il team di sviluppo cominciò a lavorare a uno spin-off pesantemente ispirato al personaggio di Han Solo in Star Wars.

Come viene raccontato da Kieken, la cosa interessante di questo spin-off ambientato nella galassia di Mass Effect, vedeva il giocatore vestire i panni di un personaggio lontano anni luce dal comandante Shepard. Il protagonista di questo spin-off sarebbe stato una sorta di pirata spaziale, il che avrebbe permesso di guardare l’universo di gioco da una prospettiva diversa da quella di un personaggio eroico come Shepard.

“Abbiamo esplorato per un pò un concept di gioco nel 2008, una anno dopo aver rilasciato il primo Mass Effect. I giocatori avrebbero interpretando un tipo di personaggio in stile Han Solo in un titolo ispirato a Star Control ma all’interno dell’universo di Mass Effect”. Purtroppo sappiamo già come finì questo progetto, e un po’ ci spiace non aver potuto vedere l’universo del titolo Bioware da una prospettiva diversa. Come avreste visto un Mass Effect più incentrato sulle avventure di un simil Han Solo?