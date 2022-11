Il 20 novembre la saga di Mass Effect ha compiuto la bellezza di 15 anni e un particolare omaggio sul web ha aperto una grande finestra sul passato della saga, e sul modo in cui si è trasformata nel corso degli anni.

L’account Twitter Mass Effect News (che vi ricordiamo non appartenere a nessuna sfera ufficiosamente connessa con la saga, essendo quindi gestita dai fan) ha raccolto e pubblicato, in occasione di questo compleanno, una serie di immagini, concept art, e documenti nei quali viene approfondita la storia delle origini di Mass Effect, così da ricordarne e approfondirne la le dinamiche.

Anche se i fan più accaniti conosceranno sicuramente tutto il materiale raccolto, ad oggi risulta comunque un’idea e un lavoro estremamente affascinante, specialmente se si vuole accedere a un quadro generale che illustri le dinamiche creative dietro a questi videogiochi. Dai documenti, ad esempio, si possono apprendere quelle particolari informazioni basilari e iniziali successivamente trasformate nell’esperienza che tutti conosciamo. Un esempio di ciò lo si può rintracciare nel nome inizialmente selezionato per il primo capitolo: SFX, seguito da una serie di esperimenti (The Epsilon Effect, Biowar, Element Zero, Element, The Oculon, The Optigon e altri) culminati in Mass Effect.

Basandoci sempre sulle prime idee ripotate dai documenti, sembra che inizialmente questi videogiochi sono stati immaginati per gestire un vero e proprio sistema economico autonomo per l’online, continuamente aggiornato così da mantenere gli appassionati costantemente attivi. La resa finale di Mass Effect, comunque, è abbastanza coerente anche se confrontata con tutte le trovate che lanciarono il progetto all’inizio. BioWare è riuscita, più o meno, a risultare coerente con la visione iniziale, cercando d’implementare tutto di capitolo in capitolo, anche a livello di trama.

Il post, fra le altre cose, contiene anche il primissimo prototipo video di SFX da cui è facile trarre alcune delle dinamiche successivamente implementate nella versione definitiva del primo capitolo, e altre piccole curiosità. Vi ricordiamo che in questi giorni è stato pubblicato il teaser trailer ad anticipare il nuovo capitolo della saga, decifrato recentemente dai fan.