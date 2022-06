Se avete sempre sognato di poter giocare Mass Effect in versione strategico, questa mod di Stellaris è proprio quello che fa per voi. Il gioco di Paradox Interactive ha infatti ricevuto una vera e propria conversione, che fonde le sue meccaniche con l’ambientazione e i personaggi del titolo creato da BioWare.

Chiamato Mass Effect: Beyond the Relays, la mod di Stellaris è attualmente già disponibile su Mod DB, ma si tratta chiaramente di un Early Access. La mole di lavoro richiesta è infatti decisamente enorme e richiederà del tempo prima di entrare in versione definitiva. Al momento la versione disponibile è la 0.7.1 e non è compatibile con il nuovo aggiornamento del titolo di Paradox, ovvero il 3.4, ma gli sviluppatori hanno promesso di lavorare al supporto a breve.

Attualmente Beyond the Relays offre una selezione di 24 civiltà da cui scegliere, incluse alcune varianti degli Asari e dei Turians. Il progetto include anche un’astronave e modelli come quelli delle stazioni spaziali Citadel e Omega. In aggiunta, i modder dietro il progetto hanno ricreato l’intero sistema solare di Mass Effect, con una mappa che includa ben 400 sistemi solari basati sui giochi e sulla lore ufficiale. La mod continuerà comunque a espandersi, aggiungendo sempre più elemento e anche i doppiatori per le varie fazioni. Chiaramente tutto ciò richiederà diverso tempo, ma già dal debutto (avvenuto a novembre 2021) sono stati compiuti dei grandi passi in avanti, segno che ovviamente il supporto non terminerà a breve.

Se siete interessati alla mod di Stellaris, potete dare uno sguardo su Steam Workshop. E se siete dei bravi scrittori, abili programmatori o artisti che hanno del tempo a disposizione, il team di sviluppo è attualmente alla ricerca di volontari per poter espandere il progetto.