Mass Effect HD: è in arrivo la riedizione del gioco?

Sono molti i rumors che sembrerebbero indicare l’arrivo di una riedizione della trilogia di Mass Effect, celebre franchise di EA sviluppato da BioWare. Il gioco sarebbe una remastered e non, ovviamente, un remake e raccoglierebbe il favore di un’enorme fetta di community.

Dopo i chiacchiericci dei mesi scorsi, l’ultimo meeting finanziario di EA sembrerebbe aver in qualche modo confermato l’esistenza del prodotto. Nella fattispecie, la compagnia ha annunciato di essere al lavoro su diversi titoli non ancora annunciati, tutti previsti entro marzo 2021. Tra questi, è presente proprio una remastered in HD: si tratta proprio di Mass Effect? Nel frattempo, ecco la lista dei prodotti in lavorazione:

Un gioco EA Sports

Due giochi mobile

Quattro giochi sviluppati da partner EA

1 titolo EA in HD

Come potete leggere qui sopra, non è espressamente citato Mass Effect ma, facendo 2+2, è l’ipotesi più fattibile. Guardandoci indietro infatti è da mesi che BioWare ammicca, tramite i suoi profili social, pubblicando piccoli contenuti (video, foto) a tema Mass Effect.

L’uscita a marzo 2021 peraltro potrebbe far pensare ad un approdo su console di nuova generazione, nello specifico PS5 e Xbox Series X.