Mass Effect: gli sviluppatori hanno tante idee per il futuro della serie

Casey Hudson di BioWare ha dichiarato che il team di sviluppo ha molte idee che potrebbero essere sfruttate in futuro nella saga di Mass Effect.

Ieri è stato celebrato l’N7 Day, una giornata molto importante per gli appassionati di Mass Effect e dell’universo sci-fi creato da BioWare. Al momento la serie è in uno stato di pausa a causa del deludente approccio di Mass Effect Andromeda sul mercato che si è rivelato non eccezionale in termini di vendite, almeno in confronto con le aspettative.

Ad ogni modo, sembrerebbe che BioWare abbia ancora un grande interesse e amore per la serie, e questo significa che il team si ritiene più che disposto a tornarci in futuro, molto probabilmente dopo aver terminato i lavori su Dragon Age 4, che è attualmente in sviluppo.

Come dichiarato da Casey Hudson di BioWare, i ragazzi del team hanno già qualcosa in mente per il futuro di Mass Effect: “Abbiamo tantissime idee su cose che vorremmo fare in Mass Effect, così tante concept art che non sono mai state diffuse, e così tante storie da raccontare”. Sembra che lo studio abbia anche già svolto molti lavori preparatori per un nuovo capitolo del brand, e che ci siano già diverse idee dalle quali poter inziare uno sviluppo.

Stando alle voci di corridoio sembra che Dragon Age 4 non verrà rilasciato prima dell’inizio del 2022, è quindi facile affermare che un nuovo Mass Effect arriverebbe ancora più in là nel tempo, sicuramente sarà un progetto che vedrà la luce sulle console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Cosa pensate delle affermazioni di BioWare riguardo alla saga di Mass Effect? Diteci la vostra.