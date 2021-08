Mass Effect: il RE è tornato, la Legendary Edition è un successo!

L’operazione remastered di EA ha dato i suoi frutti, oltre le sue più rosee aspettative: Mass Effect Legendary Edition è stato un successo straordinario di vendite. Questo è quanto emerge dal report trimestrale di turno per il nuovo anno fiscale di EA.

Mass Effect Legendary Edition, portando nella modernità l’intera trilogia con una nuova veste grafica, piccoli aggiustamenti di gameplay e (quasi) tutti i DLC, ha permesso a vecchi e nuovi fan di riscoprire una saga-capolavoro senza tempo ma che, in alcuni suoi aspetti, forse era invecchiata un po’ male. Al di là dell’aspetto qualitativo della collection, questa Legendary Edition è stata anche un successo commerciale come conferma Andrew Wilson, CEO di EA, durante l’ultima riunione con gli investitori.

“Il lancio di Mass Effect Legendary Edition – la remaster dei primi tre giochi di Mass Effect – ha rinvigorito la passione dei fan in giro per il mondo, portando la performance delle vendite davvero oltre le nostre aspettative.” L’ottima notizia è da vedere anche in funzione del fatto che l’intera trilogia è giocabile solo in single-player, un risultato che non dovrebbe sorprendere i fan di lungo corso della saga ma che invece è un indice di gradimento anomalo nel panorama videoludico odierno di Electronic Arts, dominato da funzioni online e connettività quasi perenne.

Liara è ancora più bella

Probabilmente è anche per questo motivo che nello scorso EA Play abbiamo visto l’annuncio di un altro grande ritorno dal mondo dei videogiochi: Dead Space, altra opera sci-fi di Electronic Arts come Mass Effect, ma a tinte horror. Il gioco sta per avere un suo remake con volti vecchi e nuovi dell’industria videoludica e della stessa saga. Speriamo che tutto ciò faccia da apripista a molti altri videogiochi single-player da parte di EA, magari senza andare per forza a ripescare vecchie glorie del passato, come ha fatto con Star Wars: Jedi Fallen Order di Respawn. Proprio parlando di Jedi Fallen Order, EA ha anche confermato nella riunione di voler continuare a investire nel franchise.