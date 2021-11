Mass Effect Legendary Edition, il DLC perduto rinasce grazie ai modder

L’uscita della Mass Effect Legendary Edition purtroppo non era completa, almeno fino ad oggi. Già, perché nonostante la presenza di tutti e tre i primi capitoli della serie, inclusi i contenuti aggiuntivi, il DLC Pinnacle Station del primo, storico episodio non era incluso, a causa dello smarrimento del source code da parte di BioWare. Ora però ci hanno pensato i modder a sistemare il tutto, riuscendo a recuperare l’add-on.

Un lavoro mostruoso, perché come descritto sulla pagina Nexus della Mass Effect Legendary Edition è stato necessario riuscire a recuperare il codice originale del DLC. A quel punto, ovviamente, si è ricorsi ai miglioramenti Quality of Life, che hanno reso i tre giochi decisamente più giocabili rispetto al passo e un rework grafico. “Questa è il DLC completo, non è stato fatto nessun tipo di taglio per il porting”, si legge nella pagina su Nexus, l’hub centrale per tutte le mod disponibili per tantissimi giochi.

Ci sono stati ovviamente alcuni cambiamenti rispetto all’originale DLC di Mass Effect. Tutte le mappe ora hanno la musica, sono stati aggiustati i bug legati agli spawn, sistemate le collisioni, sono stati ottimizzati i caricamenti ed è stata migliorata la modalità Survival, per una sfida maggiore e più coerente con il nome della stessa. A livello tecnico, invece, si è cercato di sistemare il tutto con una grafica più realistica e le luci vengono riprodotte in real time, per avere un tono più in linea con la Legendary Edition.

Prima di scaricare il tutto, vi invitiamo a ricontrollare la pagina Nexus della mod che ripristina Pinnacle Station nel primo Mass Effect. Troverete infatti una guida decisamente pratica per l’installazione. Infine, vi ricordiamo che la mod è solamente in inglese, ma funziona con tutte le lingue, incluso ovviamente l’italiano. Se siete interessati, potete scaricare il tutto a questo indirizzo.