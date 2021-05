Mass Effect: Legendary Edition preserva la memoria dei giocatori

Da ieri è disponibile la Mass Effect: Legendary Edition. Per i pochi disattenti di voi che sono stati lontani dalle cronache videoludiche, si tratta di una collection con i giochi della famosa saga di BioWare completamente rimasterizzati. Il pacchetto include ovviamente tutta quanta la trilogia, dal primo storico capitolo fino al terzo, escludendo (per ovvie ragioni “anagrafiche”) l’ultima iterazione del franchise, ovvero Andromeda.

Mass Effect: Legendary Edition è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC ma è su quest’ultima piattaforma che BioWare ha lavorato per rendere compatibili i salvataggi originali. Come tutti noi ben sappiamo, infatti, i primi tre capitoli del gioco hanno debuttato originariamente su PlayStation 3 e Xbox 360 e l’architettura delle console non consente il trasferimento dei salvataggi tra una piattaforma e l’altra. Discorso invece diverso per quanto riguarda il PC, che anche grazie a sistemi cloud integrati nei vari client permette sempre il recupero dei file save, anche a distanza di anni o di cambi radicali di specifiche hardware.

C’è però un piccolo, insormontabile ostacolo. Se è vero che Mass Effect: Legendary Edition è compatibile con i vecchi salvataggi, non lo è per tutti i capitoli. Come riportato online, infatti, i save file che si possono importare sono quelli del secondo e del terzo capitolo. Il primo non è stato escluso per scelta ma per necessità tecnica: sono stati troppi i cambiamenti che hanno coinvolto l’avventura originale di Shepard, rendendo dunque incompatibili i vecchi salvataggi. Se avete comunque a disposizione i file, vi basterà sovrascriverli (o meglio, copiarli ed incollarli) nella nuova cartella.

Mass Effect: Legendary Edition è stato recensito dal nostro Andrea Riviera. Se siete curiosi di saperne di più in merito a questa speciale opera, trovate le sue impressioni a questo indirizzo. Vi auguriamo una buona lettura, ricordandovi di restare sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo.