Mass Effect Legendary Edition: rivenditore svela data di uscita?

Per tutti gli appassionati di Mass Effect il 7 novembre è un giorno speciale. Ogni anno la compagnia ed i suoi fan sono pronti ad inondare di auguri una delle saghe videoludiche più importanti dell’ultimo decennio, riuscendo ad amalgamare una community decisamente solida. La scorsa settimana Bioware ha voluto presentare Mass Effect Legendary Edition, una corposa edizione con le remastered dei primi tre grandi titoli con protagonista il comandante Shepard. Sebbene fosse già nell’aria l’annuncio è sempre bello avere una certezza, il tutto però senza una data di uscita prefissata.

Bioware dopo la presentazione si è limitata a dichiarare che la raccolta uscirà intorno al 2021, senza specificare una vera finestra di lancio. Un rivenditore del Nord Europa potrebbe peròaver indicato in anteprima la data di uscita di Mass Effect Legendary Edition indicando il 23 aprile 2021 come giorno garantendo inoltre la compatibilità con le due nuove console next gen. Ovviamente si tratta di un rumor, vi invitiamo di prenderlo con le pinze in quanto Bioware non ha ancora ufficializzato il tutto.

Per chi non lo sapesse Mass Effect Legendary Edition includerà i primi tre storici titoli più relativi DLC, i giochi godranno di miglioramenti tecnici legati principalmente al frame rate ed alla risoluzione, oltre ovviamente a qualche tocco grafico e visivo. Insomma, se non avete mai avuto l’occasione di entrare nell’imponente universo di Mass Effect, questo è sicuramente il momento giusto per farlo, non ve ne pentirete.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete convinti che Mass Effect Legendary Edition possa uscire verso fine aprile? Lo acquisterete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questa incredibile edizione.