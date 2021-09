Mass Effect: mod trasforma i Razziatori in impostori di Among Us

Se siete ancora alle prese con la Legendary Edition di Mass Effect, e magari siete delusi da un qualche ribaltamento a sorpresa negli atti finali del gioco, sappiate che grazie a una mod potete trasformare i Razziatori in enormi Impostori di Among Us.

Per chi non fosse familiare con l’universo di Mass Effect, i Razziatori sono una progredita specie aliena artificiale che, senza fare troppi spoiler, si riveleranno essere presto una grande minaccia per l’intera esistenza organica della Via Lattea. Un modder ha provato a trasformare tutte le classi Sovereign dei Razziatori, ossia gli esemplari più grossi e distruttivi, in imponenti personaggi di Among Us che sparano laser dagli occhi.

Il cambiamento ha effetto esclusivamente nel terzo capitolo della saga, in Mass Effect Legendary Edition. È proprio in questo episodio che ci sono i combattimenti più spettacolari e cinematografici con queste leggendarie creature sullo sfondo che distruggono tutto e tutti. Veder trasformare i Razziatori in enormi impostori di Among Us rossi è sicuramente un bel colpo d’occhio, come mostra il video esilarante caricato su YouTube per presentare la mod, disponibile anche qui in basso. Attenzione ai volumi, per amore dei meme sono stati messi parecchi video iconici che hanno livelli sfasati.

La mod si può trovare da qualche mese sul portale di Nexus Mods, ma l’ultimo aggiornamento è arrivato oggi con il video di presentazione in alto. Parlando di Mass Effect, vi ricordiamo che BioWare è al lavoro su un nuovo capitolo della saga dopo il mezzo flop di Andromeda, anche se pare che sia programmato dopo il lancio del nuovo Dragon Age, anch’esso in via di sviluppo. Riguardo Among Us invece ultimamente i suoi sviluppatori hanno avuto da ridire sulla nuova modalità Impostori di Fortnite, giudicata una brutta copia del loro gameplay.