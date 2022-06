Tra il salvataggio dell’intera galassia e il tentativo di mantenere in vita alcuni pesci, il comandante Shepard di Mass Effect ha un’agenda piuttosto piena. Nonostante tutto, però, il nostro eroe trova il tempo per avere una vita amorosa piuttosto intrigata. Nella trilogia sviluppata da BioWare, infatti, potremo portare avanti svariate relazioni fino al punto cruciale in cui dovremo scegliere un solo partner prima della potenziale fine dell’universo. Tuttavia, se ogni forma di vita fosse sul punto di estinguersi, ci lasceremmo davvero fermare dalla gelosia e da una noiosa monogamia?

Ora, grazie alla mod Poly-Romance recentemente rilasciata per Mass Effect 3, non ci porremo più questo dilemma. L’utente di Nexus elizabethnessie, infatti, ha fatto in modo che l’equipaggio della Normandy potesse connettersi romanticamente senza generare conflitti interni. Ciò significa che potrete legittimamente fare l’amore con tutti coloro che sono disponibili per Shepard, invece di dover rinunciare a delle relazioni per portarne avanti altre. La mod funziona consentendo ad altre storie d’amore di continuare, anche se sarebbero bloccate da altre.

Inoltre, il comandante non è l’unico disposto a provare il poliamore. La mod rende, infatti, possibile una relazione con Tali e/o Garrus senza impedire a loro di stare insieme. La mod consente due differenti modalità: nessuna gelosia e storie d’amore tranquille. La differenza essenziale è che, nel secondo caso, i nostri partner non saranno a conoscenza delle relazioni parallele. Entrambe le opzioni, inoltre, andranno a modificare il più possibile i dialoghi per adattarli allo scenario desiderato, in modo che la nostra vita amorosa si adatti perfettamente alla storia di Mass Effect 3.

I modder di Mass Effect hanno trovato una nuova linfa vitale dall’uscita della Legendary Edition (a breve disponibile gratuitamente con Prime Gaming) l’anno scorso. Gran parte del loro lavoro ha, ovviamente, orbitato attorno alle iconiche storie d’amore del gioco. Inoltre, la Legendary Edition consente una modifica più rapida dei file audio, dal momento che include moltissime linee di testo inutilizzate nella trilogia originale. Per questo motivo, si è rivelato piuttosto semplice realizzare questo genere di mod.