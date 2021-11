Mass Effect: tante iniziative speciali per celebrare i 14 anni della saga

Quest’oggi Bioware e Electronic Arts hanno fatto partire le celebrazioni di uno dei loro brand più amati di sempre: Mass Effect. Come di consueto l’N7 Day è un momento molto importante per gli appassionati della saga, e anche quest’anno non sono mancate tante iniziative a tema.

Con un nuovo post sul blog ufficiale, i ragazzi di Bioware hanno voluto ripercorrere l’epopea della saga spaziale, sottolineando molte delle più importanti avventure intraprese dal capitano Shepard e la sua squadra.

Oltre a questo, il team di sviluppo propone una serie di iniziative per festeggiare la serie, con tanto di guide per i cosplayer, contenuti da riscattare per abbellire i profili Steam e anche diversi sconti sul franchise.

Inoltre, nel blog è stata pubblicata anche un’infografica che mostra come anche se Garrus è stato uno dei personaggi più amati, un sorprendente 15% dei giocatori non lo ha affatto reclutato nella propria squadra.