Mass Effect: tre giochi in un colpo solo in arrivo su Xbox Game Pass?

In queste ore sta girando in rete un rumor riguardo l’arrivo della recentissima Legendary Edition di Mass Effect su Xbox Game Pass. Sarebbe sicuramente un grande colpo per i fan del franchise, i quali potranno rivivere l’epopea di Shepard e della sua squadra come mai prima d’ora.

Il rumor si è acceso a causa di una recente storia su Instagram pubblicata dall’account di Xbox Spagna, all’interno della quale possiamo notare le copertine di alcuni dei prossimi giochi in arrivo su EA Play, e tra questi c’è anche Mass Effect Legendary Edition.

Il servizio in abbonamento EA Play è disponibile anche all’interno dell’Xbox Game Pass, il che significa che, se il tutto verrà confermato, anche i possessori dell’abbonamento Microsoft potranno usufruire della nuova Legendary Edition.

Non ci resta quindi che attendere conferme ufficiali, e poi ripartire in un viaggio indimenticabile con i tre giochi che comprendono tutto l’arco narrativo del comandante Shepard.