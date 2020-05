Mass Effect Trilogy: EA è al lavoro su una remastered, secondo VentureBeat

Durante la giornata di ieri, abbiamo fatto il punto della situazione per quanto riguarda Mass Effect, il famoso titolo di Electronic Arts sviluppato da BioWare. Secondo i vari report finanziari della compagnia, entro marzo 2021 arriverà un rifacimento in alta definizione di qualche gioco presente nel catalogo dell’azienda.

Dopo questa notizia, come ovvio che sia, le voci che parlano di un ritorno sul palcoscenico di Mass Effect si sono fatte sempre più preponderanti; e secondo VentureBeat, Electronic Arts sarebbe al lavoro su una versione rimasterizzata in alta definizione di Mass Effect Trilogy. “Oh, e quell’HD Remaster di un gioco EA è Mass Effect Trilogy. Non aspettatevi però di vederlo subito al lancio su Switch, almeno non all’inizio” ha dichiarato Jeff Grubb di VentureBeat, parlando anche di una versione in uscita su Nintendo Switch.

Did you read all the way to the end? https://t.co/sdtJmDUdcn pic.twitter.com/DFWPxOmvra — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 6, 2020

Dunque, secondo VentureBeat il gioco in HD apparso nel report finanziario della compagnia sarebbe proprio la remaster di Mass Effect Trilogy. Le dichiarazioni del giornalista sembrano basarsi su qualcosa di certo, è molto probabile che la redazione della testata giornalistica abbia ricevuto una qualche forma di conferma ufficiosa sull’esistenza del progetto dalla stessa Electronic Arts.

Per il momento non ci resta che aspettare e vedere se nei prossimi giorni la compagnia dichiari qualcosa in merito al progetto in lavorazione. Dal canto nostro, possiamo dire come l’intera raccolta originale della serie BioWare si presta molto bene a questo tipo di rifacimento sulle piattaforme di gioco moderne. Da non dimenticare anche la versione per Nintendo Switch: secondo le dichiarazioni del giornalista, il titolo BioWare arriverà anche sulla console della casa di Kyoto ma solo in un secondo momento.

Prima di lasciarci, vi ricordiamo ulteriormente di prendere queste informazioni con la dovuta cautela dato che si tratta solo di voci di corridoio attualmente non confermate da nessuna fonte ufficiale.