Mass Effect: un ritorno col botto, Legendary Edition fa numeri folli su Steam

Mass Effect Legendary Edition è un vero e proprio successo su Steam, con numeri sempre più in folle ascesa. La remastered dedicata ai prime tre capitoli del franchise, ha letteralmente stregato l’utenza, soprattutto per l’ottimo lavoro svolto sul primo titolo della serie targata BioWare. Debuttata appena quattro giorni fa, il 14 maggio 2021, durante il fine settimana i numeri della raccolta sono decollati sulla piattaforma di Valve, superando i 59.000 giocatori simultanei: il più alto numero di tutti i tempi per un gioco della saga.

A dir poco sbalorditivo, considerando il periodo di lancio originale dei tre giochi, compreso tra il 2007 ed il 2012. Insomma, un successo più che meritato per la Legendary Edition (cliccate qui per leggere la nostra recensione). Al momento in cui scriviamo, i giocatori simultanei sono poco più di 42.000 in piena settimana, stando alle statistiche di SteamDB, dimostrando che l’attenzione degli utenti è più alta che mai.

Come se ciò non bastasse, a rafforzare la dose d’ottimismo, anche l’analista indipendente dell’industria videoludica, Benji Sales, ha riportato un dato davvero importante: di fatto, la Legendary Edition è anche il titolo BioWare ad aver raggiunto il più alto numero di giocatori simultanei sulla piattaforma, superando Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda e Star Wars The Old Republic.

Mass Effect Legendary Edition Steam Launch stats – #1 Top Seller

– Peak Concurrent players at 59,817

– Highest concurrent players ever for Mass Effect Game

– Highest Concurrent Players ever for a Bioware game

– 2nd Highest Concurrent Player ever for EA (only behind Apex Legends) pic.twitter.com/xw7vqRAot6 — Benji-Sales (@BenjiSales) May 16, 2021

Ecco, qui di seguito, la descrizione del titolo: “C’è una sola persona che può salvare l’umanità dalla più grave minaccia mai esistita. Rivivi la leggenda del comandante Shepard nell’acclamata trilogia con Mass Effect Legendary Edition. Include tutti i contenuti di base per giocatore singolo e oltre 40 contenuti scaricabili dei tre capitoli, tra cui armi, corazze e pacchetti promozionali, rimasterizzati e ottimizzati in 4K Ultra HD“. Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per costanti aggiornamenti sui vostri giochi preferiti.