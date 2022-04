L’annuncio dei remake dei primi due Max Payne ha trasformato la serata di ieri da ordinaria a magica. I due giochi di Remedy Entertainment, coloro che hanno contribuito a forgiare la splendida nomea di cui gode il team di sviluppo, stanno per tornare, completamente riprogettati per l’hardware di nuova generazione.

Come spesso accade in questi casi, l’annuncio è stato privo di qualsiasi tipo di asset video o di screenshot. Un utente su Twitter, conosciuto con lo pseudonimo di Lumen, ha però deciso di condividere un paio di concept art tribute di Max Payne, per mostrarci come potrebbero apparire i due giochi una volta terminati i lavori. Il risultato? Ovviamente straordinario e non poteva essere altrimenti.

Le immagini, che trovate poco più in basso, non sembrano però essere state realizzate da Lumen. Questo tributo a Max Payne è in realtà frutto del talento di Wojciech Chalinski, che le ha realizzate circa 3 anni fa. Chalinski è un artista che lavora nel campo dei videogiochi ed è un Environment Artist presso Playground Games, team di sviluppo first party di Xbox che è attualmente al lavoro sul nuovo capitolo di Fable. Chalinski ha scelto di realizzare la stazione di Roscoe Street in una versione moderna, decisamente più accattivante, per un progetto di studio. Potete visionare gli artwork in alta risoluzione visitando questo indirizzo.

A taste of Max Payne with modern visuals man I can't wait for the remake#MaxPayne pic.twitter.com/PuasP7zI8b — Lumen (@LumenHD) April 6, 2022

Come dicevamo in apertura, i remake dei primi due Max Payne saranno sviluppati direttamente da Remedy Entertainment. I due giochi sono in sviluppo esclusivamente per l’hardware next gen. Si tratta del secondo progetto più atteso da parte della software house finlandese. Il primo è il sequel di Alan Wake, annunciato ufficialmente nel corso dell’ultima edizione dei The Game Awards 2021. Entrambi i progetti sono privi di una data di uscita. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.