Con il 2022 che si sta avviando ormai a chiudersi, qualche ora fa abbiamo potuto assistere a quelli che sono stati gli ultimi grossi annunci videoludici dell’anno. I The Game Awards 2022 hanno svelato molte produzioni che, a partire dall’anno prossimo, sapranno farci entusiasmare. Tra i protagonisti di questi ultimi anni si sono state una manciata di produzioni PlayStation; ma a quanto pare c’è una novità che in pochi si sarebbero aspettai, e riguarda il talentuoso e creativo team di Media Molecule.

L’annuncio recente riguarda Kareem Ettouney, il co-fondatore e direttore artistico di Media Molecule. Ettouney sta per lasciare lo studio che ha co-fondato e in cui per diversi anni ha contribuito a fare emergere le sue doti artistiche. Ad annunciare questo addio è stato lo stesso team britannico tramite un recente comunicato pubblicato in rete, all’interno del quale sono stati svelati gli ultimi appuntamenti in cui salutare il co-fondatore di questo storico team di sviluppo.

“Non sarebbe giusto che Kareem se ne andasse senza aver dato un saluto personale alla community, quindi saremo in diretta insieme a lui il prossimo 17 gennaio 2023. In questa trasmissione ripercorreremo il suo periodo in Media Molecule e vedremo alcuni dei suoi momenti salienti personali all’interno di Dreams”, questo è quanto si può leggere all’interno del recente comunicato pubblicato su Twitter in queste ore.

Gli studi di Media Molecule sono stati aperti nel 2006, quando Kareem Ettouney, insieme al direttore creativo Mark Healey e i direttori tecnici Alex Evans e Dave Smith, hanno unito le forze per dare vita a un vero e proprio dream team pieno di creatività e idee fuori dal comune. Ora, però, è tempo di voltare pagina per il co-fondatore, e di farlo salutando nel migliore dei modi la propria community di appassionati.

