MediEvil: il gioco pesa meno di 22 GB, ma la Patch D1 non è affatto leggera

MediEvil peserà solo 22 GB circa, ma questo valore non è quello totale: non dobbiamo dimenticarci dell'immancabile patch d1. Ecco i dettagli.

MediEvil segnerà il ritorno del classico PS1. L’avventura d’azione arriva su PlayStation 4 con un remake che ha lo scopo di riproporre lo stesso stile e gli stessi contenuti del gioco originale. Non si tratterà quindi di un titolo enorme e, infatti, il peso del gioco non è eccessivo: meno di 22 GB, per la precisione 21.86 GB stando a quanto riportato dal PlayStation Store. Certo, ci sono giochi più leggeri, ma non si tratta di un download troppo oneroso.

Peccato che non si tratti del peso totale del gioco. MediEvil, come praticamente ogni altro gioco moderno, richiederà una patch D1. Quanto peserà? All’incirca 15 GB, che porteranno il file totale a superare agevolmente i 35 GB di dati. Non è certo poco per un “piccolo” remake, ma siamo certi che i fan del cavaliere non morto non si faranno problemi a liberare un po’ di spazio.

Inoltre, 35 GB sembra veramente poco rispetto allo spazio richiesto da altri grandi giochi, in primis Call of Duty Modern Warfare che uscirà proprio in contemporanea con l’avventura esclusiva di PlayStation 4. Il PS Store ancora non riporta il peso della versione console dello sparatutto, ma in campo PC si parla di 150 GB. Certo, questo valore tiene già conto dello spazio che sarà occupato da futuri aggiornamenti gratuiti e non è quanto richiesto dal gioco al D1, nondimeno il gioco sembra a dir poco massiccio.

MediEvil, in ogni caso, sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2019. Diteci, quanto attendere questo remake? Siete felici che sia finalmente disponibile?